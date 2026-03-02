Après les inondations en Charente-Maritime, Eau 17 rassure les habitants. Le distributeur d’eau potable indique dans un communiqué qu’il n’y a aucun problème avec la ressource dans le département, suite aux crues. L’eau du robinet reste potable, affirme-t-il, expliquant qu’il dispose d’un réseau solide et performant face aux intempéries. Et d’ajouter que la qualité de l’eau distribuée est contrôlée très régulièrement par les services de l’État et les exploitants. L’eau potable étant le produit de consommation le plus contrôlé de France.