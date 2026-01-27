Course-poursuite sur les toits de la maison d’arrêt de Rochefort. Une vraie scène de film d’action s’est déroulée mercredi dernier à la prison rochefortaise, mais ce n’était pas de la fiction. Un homme de 41 ans, ayant réussi à escalader le mur d’enceinte de l’établissement pénitentiaire, a été interpellé, après une course-poursuite sur les toits. Il voulait en fait lancer des mini-téléphones portables à des détenus, dans la cour de promenade. C’était sans compter sur un dispositif de surveillance mis en place à la suite d’une suspicion de projections pendant la promenade de l’après-midi. Deux téléphones et du matériel de recharge ont été trouvé sur le suspect. Défavorablement connu de la justice, il a été déféré devant le parquet et devait être jugé en comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de La Rochelle. Mais la défense a demandé le renvoi de l’audience. Le prévenu comparaîtra le 20 mars. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès.