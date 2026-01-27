Les travaux d’aménagement du Pôle d’échanges multimodal à la gare de Surgères vont bon train. Le chantier se poursuit dans de bonnes conditions. Aucun retard dans les délais de livraison, toujours prévus pour cet été, affirme Jean Gorioux, président de la Communauté de communes Aunis Sud, la collectivité qui porte ce projet structurant pour le territoire. Il a répondu à nos questions. Écoutez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/gorioux-pem.mp3 Pour en savoir plus et commencer à visualiser le projet dans son ensemble, un 2e café de chantier a lieu sur place ce jeudi à 16h30. Un moment convivial ouvert à tous pour faire un point d’étape sur l’avancement du chantier et découvrir les aménagements, notamment autour de la future passerelle piétonne.