

L’association Vieilles mécaniques organise sa 2e édition du Rassemblement exclusivement dédié aux cabriolets, décapotables et découvrables samedi 6 et dimanche 7 septembre, sur les berges du lac de Cabariot. Au programme : exposition de cabriolets et de véhicules intemporels et de prestige, balade historique de 80 km à 5 euros par personne et balade touristique de 150 km à 7,50 euros par personne le samedi et le dimanche, projection du film « Le Mans 66 » en plein air et drive-in le samedi soir pour les propriétaires de cabriolets à 5 euros par personne. Sur place : food-trucks et buvette. Renseignements au 06 75 20 21 51 et par mail à cabsariot@gmail.com.