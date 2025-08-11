La vague de chaleur se poursuit et s’intensifie en Charente-Maritime. Le département est placé en vigilance rouge à la canicule à compter de ce midi jusqu’à demain matin 6h. Des températures élevées sont attendues ces prochaines heures, sous un soleil de plomb, avec des valeurs qui pourraient dépasser fréquemment les 40 degrés, avec des pics pouvant atteindre localement les 43 degrés.

Face à cette situation météorologique exceptionnelle, tous les services de l’État, les élus locaux, les établissements de santé et les services de secours et d’urgence sont mobilisés en Charente-Maritime pour mettre en œuvre le Plan départemental canicule. Et le Centre opérationnel départemental doit être activé en fin de matinée. La vigilance est donc à son niveau le plus élevé. Il est notamment recommandé de boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois dans la journée, et d’éviter les efforts physiques et de sortir aux heures les plus chaudes. En cas d’urgence, il faut composer le 15 ou le 18.

Avec les fortes chaleurs, les personnes âgées et fragiles sont en première ligne. Dans les villes de La Rochelle, Royan ou encore Saint-Jean-d’Angély, le Plan canicule a été activé. La vigilance est renforcée, et un registre communal est à disposition pour inscrire les personnes vulnérables qui seront contactées régulièrement par les services municipaux. Des salles climatisées sont également ouvertes pour venir s’y rafraîchir. Et puis autre idée pour être au frais, la piscine de Matha, en Vals de Saintonge, ouvre en nocturne ce soir. Rendez-vous de 19h30 à 22h30. C’est 2 euros l’entrée.

Conséquence des fortes chaleurs, les collectivités locales de Charente-Maritime adaptent les horaires de leurs déchetteries pour préserver la santé de ses agents et des usagers. C’est le cas de la Communauté de communes du Bassin de Marennes qui ouvre ses équipements aujourd’hui de 7h à 14h. Même chose pour les 22 déchetteries du syndicat mixte Cyclad qui sont ouvertes ce lundi de 7h à 12h30.

Autre conséquence des fortes chaleurs et de la sécheresse, les risques de feux de forêt sont particulièrement élevés. La Charente-Maritime est actuellement placée en risque sévère. La moindre étincelle ou un mégot de cigarette mal éteint peut avoir des conséquences désastreuses sur les massifs forestiers du département. Les sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive. Et le préfet Brice Blondel appelle chacun à la plus grande vigilance en adoptant les bons comportements pour protéger l’ensemble des espaces naturels.