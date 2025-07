À Voulême, dans la Vienne, Nouvelle-Aquitaine accordéon organise son 38ème gala « Souvenir Clody Musette » les 15, 16 et 17 août. Vendredi 15 et samedi 16 août, de 14h à minuit non-stop, le gala sera animé par l’orchestre de Denis Salesse, accompagné de Noêl Mayet à la guitare et au chant, et plus d’une vingtaine d’accordéonistes, dont Seb presta, Véronique Cadanse, Karène Neuville, et Hugo Martinié. Repas froid, midi ou soir, à 13€ hors boissons. Entrée gala 16€. Les 15 et 16 août, dîner dansant à 20h30 avec Pierre-François Duqueyrois. Reprise du gala à 22h. Dimanche 17 août, thé dansant de 14h30 à 19h30, à 12€, avec Seb presta. Renseignements et réservations au 05 45 31 03 16 ou au 06 24 02 67 97. Emplacement gratuit camping-cars et caravanes.