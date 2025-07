La Charente-Maritime a été placée ce jeudi en risque sévère (alerte orange) pour les incendies et feux de forêt, en raison de la sécheresse et des conditions météos. Voilà qui devrait avoir un impact sur le maintien ou non des feux d’artifice pour la Fête nationale du 14 juillet. À Marennes-Hiers-Brouage, la Ville a décidé d’annuler le feu d’artifice prévu à Hiers ce dimanche, ainsi que la retraite aux flambeaux. Il en sera de même pour l’éclade de moules du Comité des fêtes de Marennes prévue ce samedi par mesure de sécurité. La décision concernant le feu d’artifice tiré sur le bassin de Marennes-Plage est en cours.

À Tonnay-Charente, c’est annulé et reporté en septembre, mais la soirée festive du 14 juillet est maintenue à partir de 19h sur les quais, avec repas partagé et concert.

À Rochefort, la Ville a préféré anticiper en annulant dès hier le feu d’artifice prévu ce dimanche. Il est reporté au 6 septembre lors du Forum des associations. Mais la soirée festive et musicale sur le quai aux vivres est maintenue de 21h à 2h du matin.

À La Rochelle, le spectacle pyrotechnique du 14 juillet est maintenu. Un son et lumière tiré en mer, donc sans risque d’incendie. Rendez-vous est donné à 22h40, face au Vieux-Port.