La Palette de Saintonge fête ses 40 ans et vous convie à ses concours et exposition samedi 26 juillet, à Saintes, dès 8h30. 40 artistes réunis jusqu’au 13 août à la salle de l’Étoile sur le thème de l’eau. Les participants pourront s’inscrire à ce concours de peinture de rue, ouvert à tous, à partir de 8h30 au bureau d’accueil, situé sur le parvis de la médiathèque. Café et croissant offert aux participants.