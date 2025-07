C’est demain que débute la surveillance des zones de baignade sur l’île d’Oléron. Jusqu’au 24 août, une soixantaine de nageurs-sauveteurs vont assurer une présence quotidienne sur les 17 plages surveillées du territoire insulaire. Des plages à privilégier pour se baigner en mer en toute sécurité. D’autant que sur certains secteurs comme à Grand-Village-Plage, Saint-Trojan-les-Bains et Saint-Georges-d’Oléron, les risques de noyade sont plus élevés, en raison de la présence de baïnes, ces courants marins qui peuvent entraîner rapidement les nageurs vers le large.

Avec ses 100 km de côtes, le littoral oléronais offre un vaste terrain de jeu pour les amateurs de la baignade et de sports nautiques. Si la mer séduit, la baignade est une activité qui comporte des risques. Cette année encore, la Communauté de communes de l’île d’Oléron veille à la sécurité des vacanciers, avec un escadron quotidien de 66 nageurs-sauveteurs présents 7 jours sur 7, de 11h à 19h, sur les plages oléronaises disposant d’une zone de baignade surveillée. Ces sauveteurs diplômés sont recrutés et encadrés par le Service départemental d’incendie et de secours de la Charente-Maritime, via une convention signée entre les collectivités du territoire. Sur l’île d’Oléron, il existe 17 zones de baignade surveillées qui permettent à l’ensemble des vacanciers de profiter pleinement de la mer.

Et pour inciter les usagers à privilégier ces espaces, la Communauté de Communes a édité un guide des plages.

L’ouvrage, disponible en téléchargement sur le site cdc-oléron.com, et en version papier dans les offices de tourisme, les postes de secours et les campings, rassemble tous les conseils et consignes de sécurité qu’il est important d’observer sur les plages. Le respect des règles et de la signalétique aux abords des sites reste primordial pour la sécurité de tous. C’est aussi la meilleure manière de profiter sereinement des nombreuses possibilités pour la pratique d’activités liées à la mer. Ce guide des plages a aussi vocation à sensibiliser les usagers à la fragilité de cet écosystème unique, en rappelant notamment la mise en place des plages sans poubelles, ou encore la mise à disposition de cendriers dans les postes de secours afin de respecter la nouvelle loi en vigueur concernant l’interdiction de fumer sur les plages.