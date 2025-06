À Saint-Julien-de-L’Escap, le Foyer rural organise la 3ème édition de son Marché gourmand samedi 5 juillet, place du Champfrou, de 18h à 23h. Vous aurez la possibilité de manger sur place grâce aux tables et bancs installés pour l’occasion. Vous pourrez retrouver divers commerçants, et découvrir leurs produits. Musique et buvette. Pensez à apporter vos couverts. Renseignements au 06 37 49 46 35 ou au 05 46 32 05 42.