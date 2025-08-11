Les 3C Théâtre vous convient aux représentations d’été de « Éléonore XVIIème, silence on tourne » devant la mairie de Surgères. Ce spectacle raconte l’histoire du tournage survolté d’un film de cinéma initialement à gros budget. Il met en valeur Eléonore d’Olbreuse, personnage aunisien féminin, haut en couleur, incarnation même de la Marraine de l’Europe. Réalisateur, comédiens, producteur, techniciens, figurants sont pris dans une frénésie créatrice afin de faire face à tous les aléas du tournage. Une mise en scène de Pierre-Jean Calmel. Spectacle en fixe, places assises. Rendez-vous les mardi 8 et mercredi 9 juillet à 18h et 20h, ainsi que le vendredi 15 août à 15h et 17h, et le samedi 16 août à 18h et 21h. Tarif à 10€, gratuit pour les moins de 8 ans. Réservations obligatoires au 05 46 01 12 10 ou au 06 66 88 75 73.