Le coup d’envoi ce lundi du Baccalauréat 2025 pour les élèves de Terminale. 724 000 candidats planchent dès ce mardi, avec notamment l’épreuve tant redoutée de philosophie. Ils sont plus de 16 300 dans l’académie de Poitiers, dont près de 5 800 en Charente-Maritime. Des chiffres en baisse par rapport à la session de juin 2024.

Ils sont donc très précisément 16 322 inscrits cette année aux épreuves terminales du baccalauréat dans l’académie de Poitiers, soit un peu plus de 200 de moins comparé à l’an dernier. 8 874 en filière générale, 4 211 en professionnelle et 3 237 au bac technologique. En Charente-Maritime, ce sont 5 778 candidats qui se présentent cette année au bac : 3 174 en générale, 1 417 en professionnelle et 1 197 en technologique, soit 155 inscrits de moins qu’à la session 2024. Cette année, le plus jeune a 15 ans, et le plus âgé, 59 ans.

Les épreuves de spécialité auront lieu du 17 au 19 juin, avant le Grand oral qui va se dérouler du 23 juin au 2 juillet.

Les résultats du premier groupe seront ensuite publiés le 4 juillet dès 10h30 dans les centres d’examen, et en ligne à partir de 11h30. Pour les candidats ayant obtenu une note globale supérieur ou égale à 8 et inférieure à 10 sur 20, ils pourront se présenter aux épreuves du second groupe dites de rattrapage. Les résultats seront publiés les 8 et 9 juillet.

L’an dernier, le taux de réussite global était de 92,3% dans l’Académie de Poitiers.

À noter que 12 499 candidats dont 4 533 en Charente-Maritime ont participé vendredi aux épreuves anticipées de français.