A Surgères, le Comité des fêtes vous donne rendez-vous au pré de l’allée, le long de la Gères, derrière le château, pour son marché du terroir et vide-greniers dimanche 15 juin, de 9h à 18h. 3€ le mètre linéaire pour le vide grenier avec véhicule à l’arrière. Installation à partir de 7h. Animation musicale avec le groupe Tempométis, danses africaines et djembés. Restauration et buvette sur place. Tables et bancs à disposition. Apportez vos couverts. Renseignements pour le vide grenier au 06 33 27 32 79 et pour le marché au 06 80 28 72 41.