Tous à vos outils samedi prochain à Saintes pour la Journée de la réparation. Un évènement co-organisé par les associations Métamorphose, Saintes à vélo et la Coopérative du citoyen. L’occasion pour les participants de trouver une aide précieuse et des conseils avisés, afin de faire diagnostiquer leurs objets et, si possible, les réparer sur place. Cette démarche a pour objectif de favoriser le réemploi et la réduction des déchets. Pour nous en parler, Amandine Vallée. C’est la coprésidente de l’association Métamorphose, qui évoque également son projet d’ouverture d’une ressourcerie à Saintes l’été prochain :

La Journée de la réparation a donc lieu ce samedi, de 9h à 18h, au Kube, 18 boulevard Guillet-Maillet à Saintes. Une prochaine édition est en préparation pour le 15 mai.