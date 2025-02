Rochefort se mobilise en mars pour le Mois de l’égalité. La Ville a dévoilé hier matin le contenu de sa programmation proposée par la Maison de l’Égalité femmes hommes et ses partenaires. Objectif : rendre visibles les questions d’égalité, de sexisme, de diversité et de lutte contre les discriminations.

Durant tout le mois de mars, la Maison de l’Égalité de Rochefort propose tout un programme d’événements. Gratuits pour la plupart, ils mobilisent plusieurs structures de la ville et de son territoire comme le musée Hèbre, Le Clos Lapérouse, les Archives Rochefort Océan et le Centre communal d’action sociale. Ces rendez-vous, qu’ils soient ludiques, culturels ou artistiques ont pour dénominateur commun de susciter la réflexion, encourager la discussion et promouvoir la compréhension autour des enjeux cruciaux de l’égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les filles et les garçons dès le plus jeune âge.

Ainsi, la samedi 8 mars, un évènement va se dérouler de 10h à 22h au Clos Lapérouse, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Avec des ateliers, des groupes de parole sur le consentement et l’emploi des femmes dans le bâtiment, et en soirée, concert et conférence-débat sur les pratiques musicales des femmes.

Le jeudi 13 mars, un ciné-débat sur les suffragettes aura lieu à 18h au Palais des congrès.

La Maison de L’Égalité en profitera aussi pour célébrer son 2ème anniversaire en ouvrant ses portes le 21 mars. Visite commentée, quizz, présentation du centre de ressources et animations sont au programme pour découvrir ce lieu qui fait toujours office de précurseur en Charente-Maritime. Un lieu ressource, de médiation et d’échanges qui poursuit de multiples objectifs comme la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la déconstruction des stéréotypes de genre ou la prévention des violences sexistes, sexuelles et conjugales.

Au cours de sa première année d’existence, la Maison de l’Égalité femmes hommes a accueilli plus d’un millier de visiteurs. En 2024, l’intérêt se confirme avec plus de 1 500 visiteurs annuels.