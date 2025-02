Forte mobilisation hier devant le Lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc-le-Chapus pour la défense de l’enseignement agricole public. Une intersyndicale nationale et régionale appelait à manifester contre la baisse des moyens et les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Une baisse importante dans notre région, avec notamment une fermeture de classe à Bourcefranc, une autre à Niort et le gel d’une classe à Surgères. Nous avons rencontré Laurence Dautraix, co-secrétaire générale du Syndicat national de l’enseignement technique agricole public Snetap-FSU :

Laurence Dautraix qui en appelle à la ministre de l’Agriculture Annie Genevard pour revoir sa copie, à l’image de Sylvain Philippe et Véronique Imbert, tous deux enseignants au Lycée de la Mer, qui s’opposent à tout projet d’économie de moyens, notamment pour les Bac pro aquaculture et Bac pro GMNF pour Gestion des Milieux Naturels et de la Faune :

À noter la présence hier, aux côtés des syndicats de l’enseignement agricole, du député de la Charente-Maritime et paysan Benoît Biteau qui a rappelé avoir interpellé dernièrement la ministre à ce sujet, sans réponse pour l’instant.