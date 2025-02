La seconde main, un nouveau levier de développement économique en pays royannais. Afin d’encourager et d’accompagner les acteurs du réemploi du territoire, la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique va prochainement lancer sur son site internet une carte interactive, recensant les boutiques associatives locales et points de dépôts, qui proposent à la vente des articles de seconde main comme des vêtements, des jeux, jouets et autres bijoux. On écoute Nathanaëlle Pasteau, chargée de mission en économie circulaire à la CARA :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cara-seconde-main-1.mp3 L’objectif à travers cette carte est aussi de faire émerger de nouvelles initiatives, mais aussi de nouveaux modes de consommation auxquels la population est encore peu habituée, comme le souligne Nathanaëlle Pasteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/cara-seconde-main-2.mp3 La carte des boutiques de seconde main sera mise en ligne courant mars sur agglo-royan.fr. Se voulant évolutive, elle devrait également recenser les repair-cafés et les acteurs de la réparation.