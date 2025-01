Nouveau à Surgères. Un point de vente d’électroménager reconditionné a ouvert ses portes dans les locaux de l’association d’insertion Aunis GD, situés dans la zone industrielle Ouest. C’est en partenariat avec le syndicat mixte de valorisation des déchets Cyclad et le réseau d’insertion Envie Charente-Maritime, basé à Périgny, près de La Rochelle, qui reconditionne du petit et gros électroménager. En activité depuis le mois de novembre, ce point de vente permet aux habitants du territoire de s’équiper à des prix très raisonnables, avec la même garantie que pour des appareils neufs, soit deux ans. Une façon économique de favoriser le réemploi localement, comme le souligne Sylvie Leroyer, directrice d’Aunis GD, très engagée dans cette démarche :

Une filière d’approvisionnement locale sera créée pour alimenter ce circuit de consommation, comme l’explique Jean Gorioux, président de Cyclad :

La collecte, la réparation et la vente d’électroménager reconditionné constituent un point fort de l’économie circulaire, qui permet de faire travailler une vingtaine de personnes à Périgny. Thierry Leroyer, directeur d’Envie Charente-Maritime :



Le point de vente Envie Surgères est ouvert à tous. Deux créneaux sont réservés pour l’achat : le mardi matin de 9h à 11h30, et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30. La prise de rendez-vous est conseillée. Un service de livraison peut être assuré. À noter qu’il existe d’autres points relais Envie en Charente-Maritime à Saint-Jean-d’Angély (Arche solidarité), Loulay (Association Entraide et solidarité), Tonnay-Charente (Chinetterie), et bientôt à Saintes et Royan.