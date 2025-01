Le cinéma Le Lido de Royan accueille cet après-midi la première saison du Festival du film de rando « histoires et crapahutes ». Un festival itinérant en tournée dans toute la France qui a débuté mi-décembre pour s’achever en mars. Une quarantaine de dates ont été programmées. La prochaine, c’est donc aujourd’hui à Royan. Philippe Donadille et Jérôme Poizat, deux Gardois passionnés de grands espaces et de randonnée, sont à l’origine de cet évènement, qui propose un voyage autour du monde à travers cinq films documentaires. Philippe Donadille, réalisateur et directeur du festival, nous en parle :

Rendez-vous dès 14h. Les réservations se font sur cine-royan.com.