La Ville et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle organisent ce soir une réunion de restitution de la concertation sur le devenir de l’ancien site du parc des expositions et sur le projet de nouveau quartier « Les Salines ». Après l’enquête qui a été menée du 27 novembre 2024 au 2 janvier 2025, les élus souhaitent faire un point de situation et échanger avant de choisir le futur aménageur de ce vaste espace en plein centre-ville.

Cette réunion de restitution a pour objet d’alimenter la rédaction du cahier des charges préalable au choix de l’aménageur. Une fois celui-ci désigné, une nouvelle phase de concertation aura lieu pendant la conception détaillée du programme.

Le projet proposé à la concertation s’inscrit en cohérence avec le renouvellement urbain du quartier de Villeneuve-les-Salines, le secteur autour de la Gare et l’aménagement du secteur Joffre-Rompsay. Trait d’union entre le centre-ville et Villeneuve-les-Salines, et implanté au cœur d’une trame verte et bleue, le futur quartier « Les Salines » sera le reflet de la transition écologique, environnementale, sociale et sociétale. Il sera vivant et accueillant, avec une offre de logements adaptée et des formes d’habitat diversifiées, des équipements publics et des services.

Aux portes du centre-ville, à proximité de la gare SNCF, en bordure du Marais de Tasdon, et à deux pas du campus universitaire, l’espace est stratégique. Il fait l’objet d’un projet urbain d’intérêt communautaire intitulé « ZAC des Salines » et d’une procédure de concertation règlementaire préalable au choix d’un aménageur qui a été accompagnée par le cabinet Palabreo. Elle portait sur environ 19 hectares couvrant le parc des expositions, les voiries, le prolongement du marais et la trame verte et bleue, le parking Jean Moulin et la gare routière jusqu’aux concessionnaires automobiles.

Rendez-vous ce soir à la salle de l’Oratoire à 18h30.