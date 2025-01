Retour sur le lancement ce mardi des travaux du futur Pôle d’échanges multimodal de la gare de Surgères. Le chantier, qui va se dérouler en six phases sur 18 mois, va permettre à terme d’améliorer les liaisons et d’augmenter la capacité de stationnement. De quoi mieux accueillir les 500 000 voyageurs annuels. Pierre angulaire du projet, une passerelle sera aménagée au-dessus de la RD 939 bis qui verra la création d’un rond-point, afin de sécuriser les déplacements vers la gare. Une route qui est traversée chaque jour par plus de 7 700 véhicules et qui pose aujourd’hui de gros problèmes de sécurité, comme le souligne Catherine Desprez, maire de Surgères :

Livraison du chantier prévue en septembre 2026. Son coût : 5,9 millions d’euros, financés par la CdC Aunis Sud, le Département de la Charente-Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe et l’État. L’État qui s’est révélé être un allié de poids dans ce projet, comme le rappelle le sous-préfet de Rochefort Stéphane Donnot :

Un projet essentiel et important pour l’avenir du territoire, selon le sous-préfet. Important également pour la présidente du Département de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly :