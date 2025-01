Le lancement hier après-midi des travaux du futur Pôle d’échanges multimodal de la gare de Surgères. Le chantier, qui va durer 18 mois, va permettre à terme d’améliorer les liaisons et d’augmenter la capacité de stationnement qui va passer de 530 à plus de 640 places, réparties sur trois parkings. De quoi mieux accueillir les voyageurs qui sont désormais plus de 500 000 à prendre le train à Surgères chaque année. Ces travaux vont véritablement transformer le quartier qui va devenir un lieu de vie animé et sécurisé. Après 15 ans d’attente, Jean Gorioux, président de la Communauté de communes Aunis Sud, qui porte le projet, a parlé d’un jour « historique » :

Livraison du chantier prévue en septembre 2026. Son coût : 5,2 millions d’euros hors taxes, financés par l’Europe, l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime et la CdC Aunis Sud.