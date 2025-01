Ça plane pour l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. Pour la 2e année consécutive, il vient de pulvériser un nouveau record de trafic, avec plus de 294 000 passagers transportés en 2024. C’est 19% de plus qu’en 2023. Avec 12 lignes desservies, l’équipement conforte son positionnement au niveau national, et renforce son offre sur la saison hivernale qui lui permet de faire décoller la fréquentation.

Avec 12 lignes desservies et 294 150 passagers transportés en 2024, l’aéroport de La Rochelle-île de Ré enregistre une progression exceptionnelle de 19% par rapport à 2023, tandis que le nombre de mouvements augmente de 6%. Les dépenses de séjour des visiteurs sont estimées à 42 millions d’euros pour l’année 2024, avec un total de 300 millions d’euros sur une période de 10 ans. La France devient le premier marché du tarmac rochelais avec 83 224 passagers. Et la liaison vers Marseille, lancée en mai 2022, devient la première ligne de l’aéroport après 2 années pleines d’existence, et 51 917 passagers transportés. La ligne de Lyon retrouve une dynamique et enregistre un record de trafic avec 31 307 passagers.

La progression exceptionnelle s’explique par un renforcement de la saison hivernale, qui se confirme depuis 3 ans, avec 4 lignes desservies : Lyon, Marrakech, Marseille et Porto. Le trafic sur les mois d’hiver a plus que doublé entre 2023 et 2024 (+ 108,7%). Le lancement en juin dernier de la ligne vers Marrakech, maintenue pendant l’hiver dès la première année d’exploitation, a permis le transport de 19 379 passagers en 7 mois, affichant le meilleur taux de remplissage de l’année (86%).

Le succès des lignes vers Lyon (+ 10 599 passagers) et Marseille (+ 10 223 passagers) se confirme. La ligne vers Porto enregistre une croissance de + 9 347 passagers.

À ce jour, les 12 lignes régulières desservies en 2024 sont reconduites pour cette année. En 2025, la ligne de Genève sera pour la première fois assurée sur une période étendue, du 26 avril au 25 octobre.