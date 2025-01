Un trafic de drogue démantelé à Rochefort. Trois suspects ont été interpellés dimanche dernier par les policiers de la BAC, lors d’un banal contrôle routier. Le conducteur était sous le coup d’une suspension de permis. Des stupéfiants ont été découverts dans le véhicule : plus d’un kilo de cannabis, 260 g de cocaïne, 3 500 euros en espèces et une arme à feu. L’un des trois mis en cause, considéré comme le principal trafiquant, a été jugé cette semaine en comparution immédiate. Il a écopé de deux ans de prison ferme, ainsi que la révocation d’un précédent sursis. Les deux autres suspects seront prochainement convoqués devant la justice.