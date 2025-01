Retour en Champions cup ce week-end pour La Rochelle. Leaders de leur poule en coupe d’Europe, les Jaune et Noir reçoivent les Irlandais du Leinster, actuellement 2e et en grande forme depuis le début de la saison, avec onze victoires en onze matchs en championnat national. Dans le camp rochelais, les Maritimes, inconstants en Top 14, ont réalisé un début de Champions cup parfait en décembre. Un choc important donc à venir ce dimanche pour la 3e journée, en vue d’une possible phase finale. Coup d’envoi de la rencontre ce dimanche à 16h15 au stade Marcel-Deflandre.