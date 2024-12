La Région Nouvelle-Aquitaine vote également une aide d’urgence pour Mayotte. Celle-ci s’élève à 500 000 euros. Elle a été adoptée hier à l’unanimité par les élus régionaux, réunis cette fin de semaine en séance plénière à Bordeaux. Le président Alain Rousset a exprimé son émotion et sa profonde solidarité envers le peuple mahorais victime du cyclone dont les conséquences humaines et matérielles, encore incertaines, sont d’ores et déjà tragiques. Une minute de silence a été observée en mémoire des victimes.