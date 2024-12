La Charente-Maritime lance un appel aux dons pour sauver le Fort Boyard. Emblème du département, star de la télévision, l’édifice s’abîme et subit continuellement les assauts de la mer. Ses éléments de protection ayant été détruits au fil du temps. Si rien n’est fait, le Fort Boyard est voué à disparaître. Une convention a donc été signée ce matin sur le fort entre la Fondation du patrimoine et le Département, propriétaire du monument. On écoute la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly :

Objectif : reconstruire les éléments de protection qui étaient présents à l’origine du fort, à savoir un éperon et un port d’accostage. Mathieu Barbier, directeur-adjoint à la Direction de l’eau, de la mer et du littoral au Département, en charge du projet de protection du fort :

Les travaux devraient commencer l’été prochain. Reste à trouver 44 millions d’euros. Outre cet appel aux dons, des demandes de subventions sont en cours auprès de l’État, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Europe.

Dès aujourd’hui, celles et ceux qui le souhaitent pourront faire un don pour sauver le fort Boyard (en bénéficiant d’une déduction fiscale), via le site de la Fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/fort-boyard, par sms au 92 892 (don de 10€ uniquement), ou par chèque sous envoi postal. Il sera possible de donner pour sauver le fort Boyard jusqu’à la fin des travaux prévus en 2028.