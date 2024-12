Emmanuel Macron attendu dans les prochains jours à Mayotte. Le Président va se rendre dans l’archipel où la solidarité s’organise trois jours après le passage dévastateur du cyclone Chido, qui a fait plus de 21 morts et 45 blessés, selon un dernier bilan. L’ampleur de la catastrophe est telle que le chef de l’État, qui a parlé de « tragédie », a annoncé qu’il décrètera un deuil national. Et la solidarité s’organise également en métropole. Réunis depuis hier en assemblée, à l’occasion de l’ouverture de la session d’hiver du Conseil départemental de la Charente-Maritime, les élus seront invités à voter vendredi prochain une aide en soutien aux habitants de Mayotte, sur proposition de la présidente Sylvie Marcilly.