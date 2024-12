Ce vote qui restera historique pour la politique française intervient dans un contexte social extrêmement tendu, avec cet appel à la grève ce jeudi dans la fonction publique. Un mouvement national qui s’annonce massif. Plusieurs syndicats se mobilisent en Charente-Maritime, avec l’organisation ce matin à 10h30 de deux rassemblements, devant la préfecture de La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes. L’intersyndicale entend une nouvelle fois dénoncer la casse du service public et le plan de lutte contre l’absentéisme des fonctionnaires. Écoutez Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/fsu-greve.mp3

Conséquence de la grève, de fortes perturbations sont à prévoir dans les services publics, notamment dans les transports, mais aussi dans les écoles comme à Rochefort et Tonnay-Charente où certains établissements sont fermés pour la journée. À Saintes, la vie scolaire du collège René Caillié est à l’arrêt. À Surgères, tous les enseignants de l’école maternelle Pierre de Ronsard se sont déclarés grévistes. Et puis à La Rochelle, la Ville a mis en place un dispositif inédit, en proposant un Service minimum d’accueil regroupant dans quatre établissements scolaires les élèves dont les enseignants sont en grève.

Enfin, à Royan, les accueils périscolaires et de la crèche sont fermés ce jeudi, ainsi que la piscine municipale.