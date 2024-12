Les opposants au retour d’un péage sur le pont de l’île d’Oléron reprennent du service. Alors que l’idée de l’instauration d’une écotaxe à l’entrée du viaduc revient de nouveau sur la table, l’Association pour la gratuité du pont de l’île d’Oléron remobilise ses troupes. Elle tiendra son assemblée générale ce soir à Bourcefranc-le-Chapus.

En sommeil depuis maintenant trois ans, l’AGPIO, l’Association pour la gratuité du pont de l’île d’Oléron, se remobilise en effet, alors que le débat sur le retour d’un droit de passage à l’entrée du viaduc fait son retour. Le 6 novembre dernier, une réunion historique, rassemblant les présidents des Communautés de communes des îles de Ré, Noirmoutier et Oléron, s’est même tenue au Château-d’Oléron, afin de constituer un groupe de travail pour faire avancer certains dossiers, et notamment celui de l’instauration d’une écotaxe qui servirait entre autres à mettre des moyens afin de lutter contre l’érosion du trait de côte. À cette occasion, un appel a été lancé au Département, propriétaire de l’ouvrage, et à ses élus pour revoir leur position sur ce dossier. Une position qui semble évoluer aujourd’hui favorablement, alors que la présidente Sylvie Marcilly y était farouchement opposée en 2021. De quoi remotiver l’AGPIO à reprendre le combat pour exprimer toute son opposition au projet. Son assemblée générale, qui a lieu ce jeudi soir à 20h30 à la salle du Sémaphore de Bourcefranc-le-Chapus, lui servira de tribune.