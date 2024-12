D’importantes difficultés de circulation sont à prévoir ce mardi sur la RD 137 entre Rochefort et La Rochelle. Les agriculteurs en colère de la Charente-Maritime, qui réclament toujours de meilleurs revenus et moins de contraintes administratives, reprennent leurs actions et vont paralyser le trafic sur cet axe dans les deux sens. À l’appel des syndicats majoritaires FNSEA et JA 17, ils vont converger avec leurs tracteurs vers la commune d’Yves en milieu de matinée, au niveau de l’échangeur des Boucholeurs. Des déviations doivent être mises en place en fonction de l’évolution de la manifestation. Mais le préfet de la Charente-Maritime Brice Blondel déconseille fortement d’emprunter la D 137 ce matin.