Le Rallye d’automne revient ce week-end pour une nouvelle édition. Ce sera la 66e. Deux jours de course à travers l’Aunis et l’Agglomération de La Rochelle, pour cette 14e et dernière manche du Championnat de France des rallyes, 2e division. Avec un départ ce vendredi de la station balnéaire de Châtelaillon-Plage. Dix épreuves spéciales sont prévues, pour un parcours total de plus de 495km.