À l’arrivée de la tempête Caetano, Météo France a placé le département de la Charente-Maritime en Vigilance orange aux vents violents jeudi 21 novembre 2024 de 8h à 19h. Jusqu’à 110 km/h sont prévus au plus fort de l’évènement. La dépression entrainera des précipitations modérées avec un cumul de 15 millimètres. L’alerte est doublée d’une vigilance jaune submersion sans risque de débordement au vu des faibles coefficients de marée. Il s’agit de rester néanmoins prudent en front de mer face aux possibles paquets de mer.

Pour parer à ce premier coup de vent hivernal, la Ville de La Rochelle invite tous les habitants, les commerçants et restaurateurs à sécuriser les biens situés en extérieur : terrasses, parasols, stores…, à ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés. Les entreprises de travaux sont appelées à sécuriser les chantiers : échafaudages, grues, stockages… Un message de vigilance sera envoyé par sms à près de 4 500 abonnés au service d’alerte de la Ville de La Rochelle*. L’évolution de la situation est à suivre sur les réseaux sociaux, le site internet et les panneaux d’affichages digitaux de la Ville de La Rochelle.

Les cimetières, parcs et jardins resteront fermés toute la journée. Le marché de Port-Neuf est annulé ainsi que le marché aux puces Place du Commandant de la Motte Rouge. La Halle du marché central restera ouverte mais les commerçants extérieurs ne s’installeront pas.

Rappel des comportements à adopter :

· Limiter les déplacements et la vitesse sur route et autoroute, en particulier avec un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent ;

· Ne pas se promener pas sur le littoral ;

· Rester vigilants face aux chutes possibles d’objets divers ;

· Ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas des fils électriques tombés au sol ;

· Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

· Installer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

En cas d’urgence : contacter le 15