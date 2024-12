L’association Le Cercle de l’espérance de Breuilles organise deux lotos samedi 7 décembre, à 20h15, et dimanche 8 décembre, à 14h15, à la salle des fêtes de Bernay-Saint-Martin. 43 quines. Plus de 2 300€ de lots et bons d’achat dont un de 700€ par loto, des corbeilles de fruits, des jambons secs. Parties enfants. Animé par Phil. 2€ le carton et formules à 15 et 20€. Plaques acceptées. 3 tombolas. Bingo à 2€. Partie spéciale, pour 3 lots, à 3€ le carton, 5€ les 2 et 10€ les 5. Réservation non placées au 06 66 56 30 09 ou au 06 31 96 84 80. Sur place buvette, sandwichs et pâtisserie. Ouverture des portes le samedi à 19h et le dimanche à 13h. Carte bancaire acceptée.