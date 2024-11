À Saint-Georges-du-Bois, l’association humanitaire Les Capiz’elles organise un loto vendredi 15 novembre, dans la grande salle des fêtes, à 20h30. Il sera animé par Christophe et préparé par Viviane. De nombreux lots à gagner, dont le 1er à 600€, cartes cadeaux, bons d’achats, électroménager. 2€ le carton, 10€ les 6 et 20€ les 12. Partie spéciale à 3€ le carton. Bingo à 2€ et 5€ les 3. Tombola. Sur place restauration et buvette. Renseignements et réservations au 07 68 28 98 42 ou au 06 61 43 10 90.