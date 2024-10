Jeudi 31 octobre, c’est aujourd’hui la fête d’Halloween. Petits et grands vont vouloir se faire peur. En Charente-Maritime, de nombreuses animations et rendez-vous à faire frissonner vont se dérouler toute cette journée, comme aux cinémas de Royan et Saint-Jean-d’Angély avec jeux et projections de films d’horreur, et en soirée pour les plus courageux, comme à Planet exotica où est organisée la 6e saison de « Terreur sur le parc ». Un parcours immersif de l’horreur avec effets spéciaux. Même chose ce soir à l’Abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-Bois où une fête foraine hantée a investi les lieux. À Saint-Just-Luzac, près de Marennes, une Murder party est proposée au Moulin des loges où les visiteurs vont devoir résoudre une enquête. Un jeu terrifiant entre chasse au trésor et escape game. Enfin, le Paléosite de Saint-Césaire organise deux parcours nocturnes pour familles avec enfants et familles avec ados intitulé « le Rituel du feu ».