La Saur rejoint la liste des employeurs partenaires du Service départemental d’incendie et de secours de Charente-Maritime. Le fournisseur d’eau potable a passé une convention la semaine dernière avec le Sdis 17 pour offrir à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires la possibilité de se former ou de partir en intervention sur leur temps de travail. Une démarche qui vise à soutenir et encourager le volontariat chez les pompiers.

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent un élément clé du maillage territorial permettant d’assurer des secours en tout point du territoire et à tout moment. Ainsi, ils représentent 80% des effectifs de sapeurs-pompiers, participent à 50% des interventions en milieu semi-urbain et 80% des interventions en milieu rural. La pérennisation du volontariat est devenue un enjeu majeur de société, notamment dans les territoires ruraux pour conforter l’engagement des quelques 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. Plusieurs textes ont permis d’améliorer leur situation, afin de promouvoir le volontariat au sein des entreprises. Être sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle n’est en effet pas incompatible. Il apparaît néanmoins que de nombreux volontaires éprouvent des difficultés à concilier leur mission avec les impératifs de la vie professionnelle, qui sont souvent à l’origine du non-renouvellement de leur engagement.

En signant une convention avec le SDIS17, la Saur offre à ses salariés sapeurs-pompiers volontaires des jours pour pouvoir se former ou partir en intervention sur leur temps de travail. Elle leur permet aussi le retard à l’embauche, si une intervention venait à dépasser l’horaire prévu. Un véritable engagement citoyen qui facilitera la vie de ses employés sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’à la collectivité.