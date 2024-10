Pendant les vacances de la Toussaint, et à l’occasion d’Halloween, le parc animalier bascule dans l’horreur et propose des animations à faire frémir les plus courageux. Deux évènements sont programmés : « La nuit des horreurs » qui est destinée aux familles avec enfants, et un parcours immersif baptisé « Terreur sur le parc » qui revient pour une 6e édition et qui s’annonce plus terrifiant que jamais. On évoque tout d’abord « La nuit des horreurs » avec Marc Jeager, directeur de Planet exotica :

Ça a commencé samedi. Deux autres soirées sont prévues ce soir et demain dès 18h30. On parle à présent de l’évènement « Terreur sur le parc » qui débute samedi soir pour cinq nuits d’horreur, déconseillées aux moins de 16 ans. Âmes sensibles, s’abstenir… Marc Jaeger nous en dit plus :

Les réservations se font sur planet-exotica.com. Et vous pouvez gagner vos invitations à « Terreur sur le parc » toute cette semaine sur Hélène FM et Vog Radio.