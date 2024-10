Une quarantaine d’étudiants en architecture de Paris La Villette sont arrivés hier à Marennes-Hiers-Brouage pour une étude de terrain de quatre jours, afin de réfléchir au devenir de la commune. L’occasion pour eux de se pencher sur le patrimoine de la ville et les enjeux environnementaux. Une restitution des travaux sera faite fin janvier.

Qui ne s’est pas prêté au jeu d’imaginer sa ville du futur ? C’est l’exercice que va réaliser la quarantaine d’élèves en école d’architecture de Paris La Villette jusqu’à samedi. Ils vont mener une étude sur le patrimoine de la ville et les enjeux environnementaux, dans le cadre d’objectifs préalablement définis par la Direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime, l’architecte et la paysagiste-conseil de l’État de la DDTM, et l’École nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette. Encadré par quatre professeurs, cet atelier permettra aux élèves de réfléchir au devenir de la ville, en se saisissant d’une dizaine de points d’intérêts comme les places, les bâtiments, les quartiers, ou encore le marais de Brouage. Ils pourront ainsi dessiner l’évolution de la commune en termes d’aménagement, et feront part de leur réflexion au public lors de la restitution de l’atelier qui aura lieu le 31 janvier prochain. Le groupe d’élèves a également prévu des temps d’échanges avec les habitants lorsqu’ils réaliseront les premières esquisses, après une déambulation dans la ville.