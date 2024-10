La Banque alimentaire fête ses 40 ans. À cette occasion, la Fédération départementale de la Charente-Maritime et l’ensemble des 79 banques du territoire célèbrent cet évènement au cours d’une journée « portes ouvertes » organisée ce mercredi au siège à Périgny, près de La Rochelle. Élus, mécènes, partenaires et représentants de la grande distribution sont attendus, ainsi que le grand public, pour découvrir comment s’opère la solidarité au quotidien côté coulisses, au service de la grande précarité, comme le souligne le président Jean-Yves Cerfontaine :

La Banque alimentaire de la Charente-Maritime distribue chaque année en moyenne 3,5 millions de repas à plus de 18 000 bénéficiaires. Un chiffre en forte augmentation ces dernières années. Les portes ouvertes ont lieu de 8h30 à 16h au siège à Périgny.