Le coup d’envoi demain de Visions d’Afrique à Marennes et Saint-Pierre-d’Oléron. 15e édition de ce festival né en 2010 et consacré au cinéma africain. Du 16 au 22 octobre, une vingtaine de films seront projetés, en avant-première, en présence de cinéastes emblématiques, et particulièrement de réalisatrices engagées comme la Marocaine Leila Kilani ou la Camerounaise Osvalde Lewat. On écoute Catherine Ruelle, vice-présidente du festival :

Des rencontres littéraires et des expositions photos complèteront ce festival. Le programme complet sur visionsdafrique.fr