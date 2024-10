Solidarité. Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, l’Ehpad de l’hôpital de Rochefort vient de lancer l’opération « Cartes postales ». L’idée étant de proposer d’en envoyer aux résidents pour les aider à s’évader et à se sentir moins seuls.

Le service animation de l’Établissement pour personnes âgées dépendantes de l’hôpital de Rochefort souhaite faire voyager ses résidents. Pour ce faire, il lance un appel à la solidarité et à la générosité en invitant le grand public à envoyer des cartes postales à ses pensionnaires. Cette initiative a pour but d’apporter un peu de chaleur, de réconfort, et de créer du lien social, notamment pour les résidents qui souffrent d’isolement. La crise sanitaire a renforcé ce sentiment de solitude. À travers cet appel à l’envoi de cartes postales, le service animation souhaite offrir aux résidents un moment de joie et de partage. « Recevoir une carte postale, c’est recevoir un morceau du monde extérieur, un mot d’encouragement, un souvenir partagé », estime-t-il dans un communiqué. Tout le monde peut participer, qu’il s’agisse d’écoliers, d’étudiants, de familles, ou de simples citoyens. Pour envoyer une carte postale, il faut en trouver une ou la créer soi-même, écrire un message chaleureux, une pensée positive, ou même un petit poème, et l’envoyer à l’Ehpad du centre hospitalier de Rochefort.