Les syndicats de retraités de Charente-Maritime déçus par les annonces du nouveau Premier Ministre Michel Barnier. Réunis hier à La Rochelle, ils ont dénoncé le report de six mois de la revalorisation des pensions et d’autres mesures qui ne répondent pas aux besoins des 17 millions de retraités français. De quoi faire bondir cette tranche de la population déjà confrontée à une forte baisse du pouvoir d’achat et des difficultés d’accès aux soins. L’intersyndicale des retraités de la Charente-Maritime réagit et s’indigne. Écoutez Hélène Pougnant, co-secrétaire des retraités de la FSU 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/10/fsu-retraites.mp3