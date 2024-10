Plus de 2 500 postes à pourvoir à la montagne aujourd’hui au Forum des emplois saisonniers d’hiver à La Rochelle. Des postes dans la restauration, l’hôtellerie, le commerce et l’animation pour effectuer la saison à venir dans les Alpes et les Pyrénées. Rendez-vous de 9h à 16h30 à la Maison du Département. À cette occasion, le Département de la Charente-Maritime et le Guichet initiative pluriactivité emploi de Saint-Lary-Soulan vont signer une convention de partenariat pour développer la complémentarité des activités saisonnières d’été et d’hiver et favoriser des emplois durables entre la mer et la montagne.