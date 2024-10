Octobre rose est lancé. L’occasion en ce mois de lutte contre le cancer du sein de faire le point sur le dépistage en Nouvelle-Aquitaine, et notamment en Charente-Maritime. S’il est en progression au niveau régional, il l’est beaucoup moins au niveau départemental, selon une étude du Centre régional de coordination de dépistage des cancers Nouvelle-Aquitaine. L’enjeu est donc d’inciter davantage les femmes à se faire dépister.

En Nouvelle-Aquitaine, pour l’année 2023, le taux de participation au dépistage du cancer du sein s’élève à 48.1%, soit 1,3 points de plus qu’en 2022. Au premier semestre de cette année, c’est une évolution favorable de +14% du taux de participation qui place la Nouvelle-Aquitaine en tête des régions de France. Cette augmentation très importante encourage tous les acteurs de la prévention et du dépistage des cancers à poursuivre leur mobilisation en faveur de la population. Néanmoins, dans le département de la Charente Maritime, le taux de participation sur l’année 2023 connait une diminution de 7,1 points comparé à 2022, avec un taux s’élevant à 40,9%. Ce chiffre incite l’ensemble des acteurs du territoire à s’engager davantage pour sensibiliser et accompagner les charentaises-maritimes vers le dépistage. Car, s’il est détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 99% des cas.