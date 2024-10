L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. Les organisations syndicales et de jeunesse se mobilisent pour de meilleurs salaires, la défense des services publics et l’abrogation de la réforme des retraites. Cet appel est relayé en Charente-Maritime par la CGT, la FSU 17 et Solidaires. Quatre rassemblements sont prévus dans le département : ce matin (à 10h30) devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort, et au jardin public de Jonzac. Puis cet après-midi à 17h30 sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de La Rochelle.

Conséquence de la grève. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles. À La Rochelle et Rochefort, un service d’accueil est assuré, mais en mode dégradé. En revanche, la cantine est fermée. Les parents doivent préparer un pique-nique pour leurs enfants, ou les récupérer à midi.

Perturbations également dans les transports, notamment à la SNCF. Des difficultés de circulation des TER sont annoncées en Nouvelle-Aquitaine.