À Marsais, une soirée années 80, 90 et 2000 animée par Dj Francesco vous est proposée samedi 12 octobre, à la salle du chat d’eau, à partir de 19h30. Restauration possible à 18€. Service de 19h30 à 22h sur réservation avant le 8 octobre. Au menu : un verre de planteur, entrecôte, frites, salade, tarte et café. Apportez vos couverts et verres. Soirée sans restauration à 10€ avec un verre de planteur offert. Renseignements et réservations au 06 33 02 91 00. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.