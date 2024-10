Rendez-vous au Salon du bien-être et de la voyance samedi 12 octobre et dimanche 13 octobre au foyer rural d’Échillais. Ouvert de 10h à 18h30. Des exposants seront présents pour vous conseiller sur votre bien être, massage, minéraux, kinésiologie, voyances et bien d’autres. Conférences et entrée gratuites Renseignements au 06 04 08 63 73.