Un accident entre une moto et une voiture a fait un blessé grave hier après-midi à Ballon, entre Rochefort et Aigrefeuille-d’Aunis. La collision s’est produite peu après 15h au croisement des RD 5 et 111. Une dizaine de pompiers sont intervenus. Le pilote de la moto âgé de 61 ans a été grièvement blessé. Il a été pris en charge par les secours et conduit au centre hospitalier de La Rochelle. L’automobiliste, une femme de 79 ans, a été légèrement blessée. Elle a refusé son transport à l’hôpital.