La compagnie ECMA « Itinérance » présente les plus grandes comédies musicales samedi 23 novembre, au Castel Park, rue de Verdun, à Surgères. Rendez-vous à 20h30. C’est organisé par le Comité des fêtes. Venez vous évader avec ce spectacle entièrement mis en scène et chanté en live. Une immersion au cœur des plus grandes comédies musicales indémodables nationales et internationales connues de tous : Starmania, Les 10 commandements, Notre-Dame de Paris, Grease, Fame, le Roi soleil et bien d’autres. Entrée 15€. Buvette et petite restauration sur place. Réservation au 06 75 11 98 90 ou au 06 77 95 68 84 et sur helloasso.